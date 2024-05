Aktion gegen Gewalt an Frauen Was hinter den orangen Bänken in der Region steht

Das Vorbild leuchtete ihr im Sommer 2020 in Meran in Rot entgegen: „La Panchina Rossa“ heißt die italienische Aktion, bei der ein Künstler mit Schülerinnen rote Bänke baute, um so auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Katja Milde brachte die Idee aus ihrem Urlaub mit in den Rhein-Sieg-Kreis – und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt und im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten erkannten das Potenzial. „Es war eine Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten das Thema in die Region zu bringen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. Ihr Ziel, in jeder Kreiskommune eine orange Bank aufzustellen, erreichten sie im November 2021. Inzwischen haben sie es weit übertroffen.