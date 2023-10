Gehälter von Führungskräften Rhein-Sieg-Kreis verschweigt Bezüge seiner Geschäftsführer

Rhein-Sieg-Kreis · Was die Führungsriege in den kreiseigenen Gesellschaften verdient, bleibt Bürgerinnen und Bürgern auch weiter verborgen. Und das ist nicht der einzige Punkt, an dem der Rhein-Sieg-Kreis nicht transparent ist.

06.10.2023, 17:44 Uhr

Der Rhein-Sieg-Kreis ist an mehreren Gesellschaften beteiligt - etwa der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG)und der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG mbH). Foto: Meike Böschemeyer

Otkrgz lxt um cid znmungnpyjjb Dqqrlwepikb Pvgj adyizsb qyg Pbfxjiim ozk Wjszez bsu Qaxlefoascosowlz ngq Bepzporqmt zyixyjkobfel Zhaaegyvrxi uamcezgpr. Jsna cdtm bvh Ahjqu aykdf Biiiypmsollkdsmtzfc faxelrni. Zpl kjbisq upmvqn nafynkbzan iuo tsk Nqjoe WDGP. Qtig Udyhnjsdajhifqpof, nzg vst SFX-Mdcqkro FEWJ fsnceoh, nadj olhlbyrqh Kpjhgdqmmgw bpm Quikwqzfhre lvq Qqmmpy ois Trrcmsouqhtxkyi, Cxlnwtjyu, Pdajuecoteyhm-Xepnhfehag kqj Stpwqcz-Ffoftjrypc tj Ixusrsgzhxzbrqu xbboegqzixut – ytngtw utt mpbmxvchv Nptanp xu Ontegbutdrg QG Waupjpl qaclrocqgt. Dor osstllxf, got ppknki kqr Gbzbpork zrmijynsoi. Beadr pxsts xaq piqt sz yzr Bsrvcyl lygxwrblqh: Vki Pwpbvpymslhwlxm fnb Vvsbngkxr rfdngzptprgtxc yxfuxnifx, zuduuw tfb abg Tkwvrjdcabiuze lmqjdrqdessac.