Amtsgericht Siegburg : Geldstrafe für Besitz von Kinder- und Jugendpornografie

Ein 37-Jähriger wurde wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften verurteilt. Foto: dpa

Siegburg Wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Filmen und Videos stand am Montag ein 37-jähriger Siegburger vor Gericht. Gegen ihn wurde im Zusammenhang mit den Bergisch Gladbacher Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder ermittelt.



Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte soll 44 Filme mit kinderpornografischem Inhalt, 26 Filme und acht Fotos mit jugendpornografischem Inhalt auf seinem Mobiltelefon gespeichert haben. Bei dem Einsatz der Polizei Bonn in der Wohnung des Industriemechanikers, am 1. September 2020, wurden Spürhunde und ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) eingesetzt, um auch an entsperrte Smartphones der Verdächtigen zu gelangen. Im Keller des Hauses seien zudem mehrere Kinderunterhosen gefunden worden, wurden die Ermittlungsergebnisse bei der Verhandlung skizziert, die Richter Alexander Bluhm als Vorsitzender am Montag vorm Amtsgericht Siegburg führte.

Ein Großteil der Dateien wurde gelöscht

Auf den Abbildungen, die von der Polizei sichergestellt wurden, seien vor allem Jungen beim Geschlechtsverkehr zu sehen, auch mit erwachsenen Männern. Der Angeklagte räumte ein, die Bilder und Videos in Zip-Files aus Gruppen und von Internetseiten heruntergeladen zu haben. Ob er sich beim Download über den Inhalt der Pornos bewusst war, blieb vor Gericht etwas unklar: Mal sprach der 37-Jährige von dem Herunterladen von Dateien, deren Inhalt zuvor nicht kenntlich gemacht war, mal sei es „im Suff“ geschehen und er habe jeweils am nächsten Tag alles wieder gelöscht.

Auch der Zeitpunkt der Löschaktionen konnte nicht festgestellt werden. Wenige Tage vor der Wohnungsdurchsuchung des Angeklagten sei ein Großteil der Dateien bewegt, gelöscht oder angesehen worden – darauf wiesen Zeitstempel hin. Richter Bluhm sah hier davon ab, einen Sachverständigen zur Rekonstruktion der genauen Transaktionsart zu befragen. 59 der Videos auf dem Mobiltelefon des Angeklagten waren gelöscht und wurden von der Polizei wiederhergestellt. Die restlichen habe der Siegburger bei dem Löschvorgang übersehen.

Rückfall nach Vorstrafe

Nachdem in Bergisch Gladbach im Jahr 2020 schwere Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder aufgedeckt wurden, plante die Polizei in den Folgeverfahren einen Zugriff auf mehrere Mitglieder einschlägiger Skype-Gruppen. Der 37-jährige Siegburger war bereits seit zwölf Jahren Mitglied einer solchen Gruppe, in der kinderpornografische Schriften ausgetauscht wurden.

Vor einem Jahr wurde der Industriemechaniker bereits in einem ähnlichen Fall zu einer Geldstrafe verurteilt: 2017 hatte er selbst entsprechende Videos und Bilder verbreitet, im Winter 2018/19 welche heruntergeladen. Am Montag versuchten Richter Bluhm und die Staatsanwältin herauszufinden, ob die gelöschten Bilder bereits dieser ersten Verurteilung zuzuordnen seien. Schließlich gab der Angeklagte zu, das Handy, auf dem die Dateien gefunden wurden, zu diesem Zeitpunkt noch nicht besessen zu haben.

Verurteilung nach altem Gesetz