Urteil am Amtsgericht Siegburg : Mann bekommt Geldstrafe für illegalen Betrieb von Glücksspielautomaten

Ein Mann hatte mit einem schon verurteilten Troisdorfer mehrere Monate in einer Bar Glücksspielautomaten ohne behördliche Erlaubnis betrieben. Jetzt stand er in Siegburg vor Gericht. Foto: dpa/Arne Dedert

Siegburg Ein Mann hatte zusammen mit einem Troisdorfer in einer Bar ohne Genehmigung Glücksspielautomaten aufgestellt. Nun muss er 10.000 Euro Geldstrafe zahlen, entschied das Amtsgericht Siegburg.

Das Amtsgericht Siegburg hat am Dienstag einen 36-jährigen Mann zu sieben Monaten auf Bewährung sowie 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte hatte gemeinsam mit einem schon verurteilten Troisdorfer von Mai bis Dezember 2019 in einer Bar Glücksspielautomaten ohne behördliche Erlaubnis betrieben. Mit den drei nicht verkehrsfähigen Automaten hatten sich die Angeklagten „eine nicht unerhebliche und nicht nur vorübergehende Einnahmequelle verschafft“, wie es der Staatsanwalt formulierte.

Bei der Hauptverhandlung am 1. Juni war der andere Angeklagte bereits verurteilt worden, der gebürtige Albaner jedoch nicht erschienen, da er sich wieder in seiner Heimat aufhält. In Albanien ist der Troisdorfer bei einer deutschen Firma aus dem Bereich Gastronomie beschäftigt. Er war daraufhin per Haftbefehl gesucht worden.