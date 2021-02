Amtsgericht Siegburg : Geldstrafe für Troisdorfer Cannabiszüchter

Siegburg Ein 49-jähriger Troisdorfer baute Drogen für den Eigenbedarf an. Der Richter sieht in ihm ein schlechtes Vorbild für die Kinder.

Angeklagter schämt sich für die Sucht

Den Tatvorwurf räumte der Lagerarbeiter ein. Aber der Stoff habe ausschließlich dem täglichen Eigenkonsum gedient. Abgegeben habe er nichts. Inzwischen habe er sich auch an das diakonische Werk wegen einer Suchthilfe gewandt. „Ich arbeite an mir und will von dem Zeug loskommen“, erklärte er dem Gericht. Ursache für den Konsum seien Geschehnisse in seiner Kindheit gewesen, und heute schäme er sich für seine Sucht.