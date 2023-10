Geldwäsche-Prozess in Siegburg Mit 120.000 Euro im Stadion

Die Angeklagte gab an, von dem Geld in der Tüte nichts gewusst zu haben. Ihrer Aussage zufolge war das Paar einen Tag vor der polizeilichen Hausdurchsuchung von einem Fußballspiel in Madrid zurückgekehrt. Im Stadion habe man aufgrund der dort herrschenden Kälte Sitzkissen und Decken gekauft. Die habe ihr Freund dann in die Tüte gesteckt und ihr übergeben, um sie aufzubewahren, weil sie ein Jahr später wieder nach Madrid reisen wollten. In die Tüte habe sie vor der Ablage in ihrem Schrank nicht mehr geschaut und somit auch nicht bemerkt, dass sich darin das Geld befand.