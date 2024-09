Urteil am Amtsgericht Siegburg Senior attackiert im Rausch seine Ehefrau

Es tue ihm unendlich leid und die Taten könne er sich nicht erklären, denn eigentlich sei er ein friedfertiger Mensch. Das sagte ein 78-Jähriger aus Much zu den Vorwürfen, die ihn vor das Amtsgericht in Siegburg geführt hatten. Allerdings gab er auch an, er erinnere sich nur schemenhaft, da er stark alkoholisiert gewesen sei. Zur Tatzeit hatte er einen Alkoholpegel von rund 1,5 Promille. Laut Anklage hatte er am Tattag eine Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau – eben wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums.