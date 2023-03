Verfahren in Siegburg eingestellt Jahrelang die Ehefrau brutal behandelt

Konkret ging es um einen Tag im März 2021. Da soll der drogenabhängige Ehemann von seiner Frau verlangt haben, Cannabis für ihn zu besorgen, was die aber verweigerte. Aus dem geparkten Auto einer Freundin heraus telefonierte sie mit ihrem Mann in der gemeinsamen Wohnung und bat ihn, Sohn und Tochter zu schicken, um mit den beiden, ihrer Freundin und deren Kindern einen Spielplatz zu besuchen. Das lehnte der Vater ab. Als sie in die Wohnung zurückkehrte, schloss er die Tür ab, versetzte ihr Schläge mit der flachen Hand, zerriss eine Jacke von ihr und beleidigte sie unter anderem als „Schlampe“ und „Hure“. Er sei „außer sich gewesen“, berichtete sie. Ihr gelang es, die Polizei zu verständigen, die den Mann sich erbrechend auf dem Boden sitzend antraf und ihn der Wohnung verwies. Ob es schon öfter solche Vorfälle gegeben habe, wollte Richter Hauke Rudat wissen. Sie schilderte, wie der Angeklagte sie immer wieder daran gehindert habe, mit ihren Kindern das Haus zu verlassen, sie „durch die ganze Wohnung geprügelt“, getreten, beleidigt und mit ihrer Tötung bedroht habe. „Ich wurde in all den Ehejahren gedemütigt“, fasste die Frau unter Tränen ihr Schicksal zusammen.