Siegburg, Hennef, Sankt Augustin: Das sind die beliebtesten Schulen Gesamtschule Hennef liegt mit 1380 Schülern vorn

Rhein-Sieg-Kreis · Die Schulen in Hennef haben die meisten Anmeldungen. Doch in Sankt Augustin ist die Platznot am größten.

08.05.2023, 18:00 Uhr

Das Foyer des Rhein-Sieg-Gymnasiums lädt mit Sitzgelegenheiten zum Aufenthalt ein. Foto: Scarlet Schmitz

Von Scarlet Schmitz

Hennef ist die schülerstärkste Stadt im Vergleich mit Siegburg und Sankt Augustin. Ein Blick auf die Anmeldezahlen der Schulen in den drei Städten zeigt: Die Gesamtschule Hennef-Meiersheide belegt mit 1380 Schülerinnen und Schülern den ersten Platz. Dicht gefolgt ist sie von der Gesamtschule Hennef-West mit 1120 angemeldeten Kindern. Das städtische Gymnasium reiht sich knapp dahinter mit 1060 Schulkindern ein.