Konto-Affäre in Windeck Frank Sauerzweig tritt von allen politischen Ämtern zurück

Am Morgen riefen die Grünen in Siegburg den SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank Sauerzweig zum Rücktritt auf. Allerdings hatte Sauerzweig, der zur Schulleitung der Gesamtschule Windeck gehört, die wegen eines rund 145.000 Euro Guthabens auf einem den öffentlichen Stellen unbekannten Konto im Fokus steht, da schon reagiert. Bereits am Montag habe Sauerzweig dem Vorstand der Siegburger SPD-Stadtratsfraktion seinen sofortigen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender und als Vorsitzender des Sportausschusses und des Jugendhilfeausschusses sowie von allen Sondermandaten in Verbindung zur Fraktion erklärt, teilte der Fraktionsvorstand am Mittag per Pressemitteilung mit. Die entsprechenden Umbesetzungen sollen zur nächsten Sitzung des Stadtrates erfolgen.