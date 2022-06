Am Michaelsberg und Hennef-West : Gesamtschulen in Siegburg und Hennef feiern ihre ersten Abiturjahrgänge

Freuen sich über den Abiturjahrgang der Siegburger Gesamtschule am Michaelsberg (v.l.): Jochen Schütz, Siyar Yerlikaya, Leonie Schäl, Maximilian Franke und Sebastian Ilbertz. Foto: Ingo Eisner

Hennef/Siegburg Vor neun Jahren gingen die städtischen Gesamtschulen Hennef-West und Siegburg an den Start. Nun erhalten die ersten Abiturjahrgänge ihre Zeugnisse. Lehrer und Jugendliche erzählen, was ihre Schulen so besonders macht.