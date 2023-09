Bewährungsstrafe für schwere Brandstiftung Geständiger Angeklagter zeigt Reue

Die Geschädigte wurde nach eigenen Worten wach und bemerkte durch den Spion in der Wohnungstür den Brand. Gleichzeitig nahm sie Rauch wahr, der in die Wohnung und in das ein Stockwerk über dem Eingang liegende Kinderzimmer zog. Sie berichtete, dass sie sofort dorthin gelaufen sei, zur Abfederung eine Matratze in den Garten und das Kind „hinterhergeworfen“ habe, da ein Entkommen durch die Eingangstür unmöglich gewesen sei. Sie selbst sprang anschließend ebenfalls aus dem Fenster. „Körperliche Schäden haben wir nicht davongetragen“, die damals vierjährige Tochter sei aber lange Zeit traumatisiert gewesen und wegen zeitweiser Angstzuständen therapiert worden, so die 35-Jährige. In der Wohnung und an der Fassade des Hauses entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die junge Mutter war bis Februar 2023 obdachlos und kam übergangsweise bei Familie und Freunden unter.