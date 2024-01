Aufbau eines Verbundes Gesundheitsamt will psychiatrische Versorgung im Rhein-Sieg-Kreis verbessern

Ein wichtiger Teil des Verbundes sind vor allem kreisweite Einzelfallkonferenzen für Menschen, die einen vielfältigen Hilfebedarf haben und auf deren Bedürfnisse das Versorgungssystem bislang nicht ausreichend eingehen kann. Gefördert wird der Verbund vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW: Mit rund 2,65 Millionen Euro jährlich unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen seit Februar 2022 den Aufbau und die Weiterentwicklung Gemeindepsychiatrischer Verbünde in den Kreisen und kreisfreien Städten. „Bisher gibt es nur wenige Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in denen Gemeindepsychiatrische Verbünde existieren. Dort, wo sie wirken, haben sie sich bewährt. Daher hoffe ich, dass die Kommunen das Unterstützungsangebot des Landes annehmen und den Aufbau solcher Verbünde in ihren Regionen forcieren“, sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu Beginn der Förderung.