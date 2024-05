Medizinische Versorgung im Rhein-Sieg-Kreis Gesundheitsbündnis schlägt Alarm und fordert drei neue Geburtsstationen im Kreis

Hintergrund sind die Vorbereitungen zur Reform der Krankenhausfinanzierung und die über die Landesregierung laufenden regionalen Planungsverfahren im sogenannten Versorgungsgebiet sechs, in dem die medizinische Versorgung der Menschen im Rhein-Sieg-Kreis, in der Bundesstadt Bonn und dem Kreis Euskirchen als Ganzes betrachtet werden. Das neue Finanzierungsmodell sieht unter anderem eine zumutbare Fahrtzeit von 40 Minuten für eine Geburtshilfe vor. Der Rhein-Sieg-Kreis hatte dies bereits im vergangenen Jahr in einer Resolution kritisiert. Diese Regelung begünstige die Kliniken in Bonn zum Nachteil des Rhein-Sieg-Kreises – „zumal je nach Wohnort nicht einmal diese Fahrtzeit eingehalten werden kann“, sagt Knut Kornau, einer der Sprecher des Bündnisses. Das hat noch mal alle Verhandlungspartner in der Region angeschrieben, darunter die Geschäftsführerinnen des Eitorfer St. Franziskus Krankenhaus GmbH, der GFO Rhein-Sieg in Troisdorf und der Kinderklinik Sankt Augustin sowie die federführende Krankenkasse IKK. „Die halten sich ja nicht einmal an ihre eigenen Vorgaben“, kritisiert Kornau. Zumindest die im Krankenhausplan vorgesehene 40-Minuten-Erreichbarkeitsgrenze müsse doch eingehalten werden. „Selbst die wissenschaftlich nicht begründete und von vielen Hebammen kritisierte 40-Minuten-Regelung wird im Rhein-Sieg-Kreis gerissen“, so Kornau weiter.