Landgericht Bonn : Gewalttätiger Fahrgast muss in Psychiatrie

Ein Mann, der im Zug gewalttätig wurde, steht derzeit vor dem Bonner Landgericht. (Symbolfoto) Foto: Holger Arndt

Siegburg/Bonn Weil er im falschen Zug unterwegs war, wurde ein 31-jähriger Fahrgast im ICE gewalttätig. Das kostete zwei Menschen beinahe das Leben. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung in einer Psychiatrie beantragt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johannes Lettmann​

Der Mann wollte vom Münchener Hauptbahnhof mit dem ICE nach Wien fahren, stieg am 3. Juni 2022 aber in den ICE 728, der nach Essen unterwegs. Dieser Irrtum kostete zwei Menschen beinahe das Leben, denn der Fahrgast rastete aus und wurde gewalttätig. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat nun beantragt, den 31-Jährigen wegen zweifachen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, er habe bei der Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt. Gerlind Keller, die Sprecherin des Bonner Landgerichts, bestätigte gestern auf Anfrage, dass die Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht stattfinden wird.

Als der Mann merkte, dass er im falschen Zug saß, machte er nach Angaben der Sprecherin Stress und randalierte in der Bahn. Und zwar so heftig, dass der Zugführer anordnete, den renitenten Passagier beim nächsten planmäßigen Halt gegen 11 Uhr in Siegburg an die Luft zu setzen. Doch er soll sich geweigert haben, den ICE zu verlassen und in der Tür stehengeblieben sein. Ein Zugbegleiter (61), der hinzukam und versuchte, den 31-Jährigen von außen ins Freie zu ziehen, soll sofort einen Schlag bekommen haben und zu Boden gegangen sein; daraufhin habe der Randalierer weiter auf den Schaffner eingeschlagen und ihn auch getreten. Laut Antragsschrift wollte der Passagier den 61-Jährigen tödlich verletzen. Der Angestellte erlitt Brust- und Knieprellungen, eine Platzwunde am Kopf und einen Schock. Er kam in ein Krankenhaus.

Einem 38-jährigen Fahrgast, der dem Bahnmitarbeiter zur Hilfe eilte, erging es nicht besser. Der Jüngere habe ihn angesprungen und gegen Kopf und Oberkörper getreten. Der 38-Jährige brach mit Hämatomen, Prellungen, Kopfverletzungen und einer Thrombose am Bein zusammen und musste auf dem Bahnsteig wiederbelebt werden; danach wurde er in einem Krankenhaus stationär behandelt.