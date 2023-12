Glosse: Rituale zum Advent O Tannenbaum

Was meine liebste Jahreszeit ist, wollte meine Tochter neulich wissen. Meine Antwort hat sie wohl geahnt: Natürlich, es ist die Weihnachtszeit. Ja, ich bin ein Freund dieser Zeit und von allem, was sie mit sich bringt. Es beginnt mit dem Moment, in dem die Weihnachtskisten aus dem Keller nach oben wandern und ihr Inhalt unserem Zuhause zum ersten Advent vorweihnachtlichen Glanz verleiht, und endet mit dem Dreikönigstag, um den herum die Kisten wieder in den Keller kommen. Dazwischen liegt eine Fülle an Traditionen und Ritualen, die auch meine Töchter inzwischen pflegen: Adventskalender, Plätzchen backen, Karten und kleine Geschenke basteln und natürlich den Tannenbaum kaufen und gemeinsam schmücken.