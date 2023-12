Glosse: Rituale zur Weihnachtszeit Der Polizist begründete die Tradition

Die meisten weihnachtlichen Traditionen meiner Familie haben wir im Laufe der Jahre aufgegeben, einige verschwanden unmerklich, andere wurden abgelöst. So ist der heilige Abend schon lange her, an dem ich den letzten von meiner Tante selbst eingelegten Hering gegessen habe, auch wenn mir bei dem Gedanken daran immer noch das Wasser im Mund zusammenläuft. Der obligatorische Besuch der Christmette am späten Abend und das anschließende Glas Wein mit Freunden wich irgendwann einem Kneipenbesuch, den wiederum verhinderte, schließlich der eigene Nachwuchs.