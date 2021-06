Sprengung in Siegburg : Bauunternehmer entdeckt Granate in Garten

Am Donnerstagmorgen fand ein Bauunternehmer in Siegburg-Stallberg diese Granate aus dem zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst sprengte sie wenig später in einem nahegelegenen Waldstück. Foto: Ordnungsamt Siegburg

Siegburg Der Kampfmittelräumdienst musste am Donnerstagvormittag eine 8,8-Millimeter-Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg in Siegburg sprengen. Diese hatte zuvor ein Bauunternehmer gefunden und unwissentlich selbst aus dem Boden gehoben.

Eine deutsche 8,8-Millimeter-Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckte Bauunternehmer Arno Kowalski am Donnerstagmorgen bei Ausschachtarbeiten für einen Swimmingpool im Garten von Karin Papadopoulos in der Straße „Am Pfahlweiher“ in Siegburg Stallberg. Der Kampfmittelräumdienst aus Düsseldorf konnte das gefährliche Relikt aber in einem angrenzenden Wald gezielt sprengen.