Peter Gilles beim Kunstverein Grenzgänge im Pumpwerk in Siegburg

An anderer Stelle kommen auch Kreide, Kohle und Sand zum Einsatz, um seine Botschaft zu untermalen. Die ist in Erdtönen gehalten, die Gilles in unterschiedlicher Gewichtung einsetzt. Je tiefer es im Pumpwerk hinab geht, umso mehr dominiert das Schwarz in seinen Arbeiten, das Thema aber bleibt. Immer geht es um innere Zerrissenheit, um Gefährdung und um Erlösung. „Als Künstler sah sich Peter Gilles als Gestalter der Erfahrungen, die nicht nur er, sondern alle Menschen in Grenzsituationen durchleben“, sagt Hartmut Kraft über den 1953 in Köln geborenen Künstler. Verunsicherung, Angst vor dem Unbekannten, Überwindung von Gefahrensituationen nennt er Gilles‘ Themen.