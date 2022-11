Amokalarm in Siegburg : Großeinsätze in Siegburg ließen 55 Züge ausfallen

Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei stehen rund um den Bahnhof in Siegburg. auf einem Parkplatz wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Siegburg Die beiden Großeinsätze der Polizei am Mittwoch in Siegburg am Schulzentrum Neuenhof und am Berufskolleg haben die Stadt in Aufregung versetzt und hatten weitreichende Folgen. Wegen des verdächtigen Rucksacks war der ICE-Bahnhof bis in den frühen Abend der Bahnhof gesperrt. Züge fielen aus, verspäteten sich oder wurden umgeleitet. Die Ermittlungen der Polizei in beiden Fällen dauern noch an.