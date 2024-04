Bundesweiter Einsatz Großrazzia gegen Schleuser auch in Siegburg

Am Mittwochvormittag teilte die Bundespolizei in einer Pressemeldung mit, dass auch in Siegburg, Köln und Pulheim Razzien durchgeführt wurden. Weitere Durchsuchungen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage.