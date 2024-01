Schultheater in Siegburg Grundschüler zeigen auf der Bühne Haltung gegen Rassismus

In Bluejeans und schwarzen T-Shirts gekleidet zieht die Schülergruppe selbstbewusst auf ihre Bühne in der Turnhalle der Hans-Alfred-Keller-Schule in Siegburg. Die zwölf Viertklässler tragen allesamt einen Stuhl in der Hand und suchen sich damit einen Platz vor der Gruppe der zahlreich erschienenen Eltern, Geschwister und Freunde.