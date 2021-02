Brand in einem Klassenzimmer : Siegburger Grundschule nach Brand evakuiert

In einer Grundschule in Siegburg hat es am Montag gebrannt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Eine Schule in Siegburg ist am Montag evakuiert worden, nachdem dort ein Rollladenkasten gebrannt hatte. Der Unterricht der Grundschüler fällt zunächst aus.

Am ersten Schultag in einer Grundschule in Siegburg war der Unterricht wenige Stunden nach Unterrichtsbeginn auch schon wieder vorbei. Wegen eines Brands wurde die Hans-Alfred-Keller-Schule an der Bonner Straße evakuiert. Gebrannt hatte am Montag gegen 11.40 Uhr der Rollladenkasten eines Klassenzimmers, in dem zur Brandzeit kein Unterricht stattfand. Der Motor des Rollladenkastens hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr eilte zunächst mit einem Großaufgebot zum Einsatzort. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten den Brand.