Schülerzahlen in Siegburg steigen Siegburg muss seine beiden Gymnasien für mehr Schüler wappnen

Eben da sieht der Fachmann ein Problem. Der aktuelle Anteil an Einpendlern werde künftig nicht mehr so zu halten sein. „Die hohen Schülerzahlen aus den Grundschulen kommen an die schon jetzt gut besuchten weiterführenden Schulen“, nannte Krämer-Mandeau die große Herausforderung der nächsten Jahre. 470 Übergänge seien zu erwarten. Mehr als die Hälfte davon, Krämer-Mandeau sprach von 280 Mädchen und Jungen, verteile sich auf Anno-Gymnasium und Gymnasium Alleestraße (GSA). Hinzu komme ein schon jetzt kontinuierlich hoher Zuwachs in der Oberstufe. „Beide Schulen sind fordernd und fördernd zur gleichen Zeit“, so Krämer Mandeau.