Studiobühne Siegburg inszeniert Im Wald : Hänsel und Gretel auf der Flucht vor dem Klimawandel

Siegburg Die idyllische Lage des Siegburger Waldkindergartens dient als Kulisse für eine außergewöhnliche Inszenierung von Humperdincks Hänsel und Gretel. Die Studiobühne schickt die Zuschauer mitten ins Geschehen – und bittet darum, feste Schuhe zu tragen.

René Böttcher, Leiter der Studiobühne Siegburg und Regisseurin Cynthia Oblas luden gestern zum Pressegespräch in den Kaldauer Wald ein. Dort konnte man dann einen kleinen Vorgeschmack auf eine ungewöhnliche Neuinszenierung des Märchens „Hänsel und Gretel“ zur Musik Engelbert Humperdincks erleben. Die wird von Samstag, 4. September, bis Samstag, 11. September, mit zehn Aufführungen am Kaldauer Stadtrand für jeweils 40 Zuschauer zu erleben sein.

Traumhafte Naturkulisse

Bereits vor zwei Jahren, bei der Neugründung der Waldgruppe des Kaldauer Kindergartens „i-Tüpfelchen“ an der Baumschulallee, regten die Humperdinck-Freunde Siegburg an, den Welterfolg des Siegburger Komponisten in dieser, so Böttcher, „traumhaften Naturkulisse“ neu zu inszenieren. Böttcher ließ sich inspirieren und spann die Idee der Humperdinck-Freunde weiter. „Hänsel und Gretel nur so wie man es kennt, wäre uns nicht herausfordernd genug“, sagt Böttcher, der das Märchen in die Neuzeit holte. Der Klimawandel und der schwindende Wald, das seien Themen, die auch ganz konkret vor Ort erlebbar werden. „Was macht eine Hexe im Wald, der bald nicht mehr da ist?“