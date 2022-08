Walking Theatre in Siegburg : Hänsel und Gretel verirren sich im Siegburger Wald

Siegburg Im Wald um das Haus der Hexe schleichen Hänsel und Gretel auf der Suche nach etwas Essbarem - sie dabei zu begleiten ist in diesem Jahr noch einmal möglich. Die Inszenierung des Märchens als Walking Theatre auf dem Gelände des Waldkindergartens i-Tüpfelchen wird neu aufgelegt.

Auch in diesem Jahr können kleine und große Märchenliebhaber in Siegburg wieder Hänsel und Gretel in den Wald folgen. Mit zehn Aufführungen geht das Märchen mit der Musik von Engelbert Humperdinck als Walking Theatre ab Freitag, 19. August, in die Neuauflage.