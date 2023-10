Urteil in Siegburg Haftstrafe auf Bewährung wegen Einbruchdiebstahls

Nur ein vollumfängliches Geständnis und ein Entschuldigungsschreiben an sein Opfer bewahrten einen Angeklagten aus Sankt Augustin davor, dass er eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die auch höher hätte ausfallen können, antreten muss. So setzte das Schöffengericht am Amtsgericht Siegburg unter Vorsitz von Richter Alexander Bluhm die Strafe wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls zur Bewährung aus.