Urteil zu gefährlicher Körperverletztung in Sankt Augustin 43-Jähriger verprügelte und trat seine Freundin

Das Opfer berichtete, dass es in den letzten drei Jahren mindestens vier bis fünf solcher körperlichen Übergriffe durch den Angeklagten gegeben habe. „Wenn er getrunken hat, wird er sehr aggressiv“, sagte die Frau. Allerdings hatte sie ihre Anzeige jedes Mal wieder zurückgezogen, auch in dem aktuell verhandelten Fall. „Ich wollte einfach meine Ruhe haben, keine Polizei mehr sehen und nicht vor einem Gericht erscheinen müssen“, nannte sie als Grund. Daher sei sie auch nicht an einer Strafverfolgung interessiert. Die Staatsanwaltschaft sah aber im aktuellen Fall ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, weshalb es dieses Mal zu einer Verhandlung kam.