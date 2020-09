Bürgermeisterwahl 2020 in Siegburg : Hans-Joachim Neumes will neue Wege gehen

Hans-Joachim Neumes will neue Wege gehen

Bürgermeisterwahl 2020 in Siegburg

Siegburg Hans-Joachim Neumes geht für die „Siegburger Bürger Union“ als Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Stark macht er sich für eine Entlastung der Bürger.

Kritisch blickt er schon länger auf das, was in seiner Heimatstadt passiert. Dabei allein möchte es Hans-Joachim Neumes nun aber nicht mehr belassen. „Es ist wichtig, den jahrzehntelangen Stillstand in Siegburg zu beenden“, sagt der 66-Jährige. Deswegen hat er im März 2019 zusammen mit Ralph Wesse, der aktuell für die LKR im Stadtrat sitzt, und anderen die „Siegburger Bürger Union“ (SBU) gegründet. Und deswegen möchte er jetzt für die Wählergemeinschaft Bürgermeister von Siegburg werden.