Studiobühne krempelt die Arme hoch So laufen die Umbauarbeiten im Siegburger Kaufhof

Die letzten Vorbereitungen für den Spielbetrieb laufen auf Hochtouren. Aufatmen bei den Verantwortlichen der Studiobühne nach langen, aber erfolgreichen Verhandlungen: Die Studiobühne hat zumindest für eine Spielzeit in der dritten Etage des leer stehenden Kaufhofs eine neue Spielstätte gefunden, wie der GA bereits berichtete. Am Wochenende wurde mit Hochdruck an der Einrichtung gearbeitet, denn bereits an diesem Mittwoch sollen hier die Proben stattfinden, und am 14.September steht die erste Aufführung auf dem Programm.