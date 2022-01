Aktuelle Corona-Situation : Hausärzte im Rhein-Sieg-Kreis haben mit vierter Impfung begonnen

Corona-Pandemie in NRW : Omikron-Welle wird zum Härtetest für die Schulen Die ansteckende Omikron-Variante könnte den Unterricht massiv gefährden, wenn zu viele Lehrkräfte wegen Krankheit ausfallen. Das NRW-Schulministerium will das Problem den Schulen überlassen. Doch das wird so nicht klappen.