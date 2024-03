Stadtrat verabschiedet Haushalt für 2024 Keine weiteren Belastungen für Siegburger Bürger

Die Lage ist ernst. Darin ist sich die Siegburger Politik parteiübergreifend einig. Dabei geht es der Kreisstadt im Vergleich zu anderen Kommunen noch gut. Sie schafft es, ihren Haushalt in den nächsten vier Jahren auszugleichen, ohne dafür an den Steuerschrauben drehen und ihre Bürger weiter belasten zu müssen. So sieht es der Haushaltsentwurf vor, den Bürgermeister Stefan Rosemann und sein Kämmerer Klaus-Peter Hohn Ende Januar eingebracht haben. Knapp zwei Monate später steht der Etat für 2024 nun: Der Stadtrat hat ihn mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der Siegburger Bürgerunion (SBU) beschlossen.