Experten warnen vor Salamanderpest Exotischer Pilz bedroht Feuersalamander in der Region

Der heimische Feuersalamander ist gelb-schwarz gemustert und nachtaktiv. Der Pilz greift seine Haut an und verändert auch das Verhalten der Tiere. Sie werden apathisch und tagaktiv. Der aus Asien stammende Pilz breitet sich seit rund 15 Jahren in Europa aus. Wilhelm Deitermann vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sieht den Grund dafür vor allem bei den Menschen. „Wir selbst sorgen für die Ausbreitung der Infektionskrankheit“, sagt er. Nach einem Waldspaziergang könnten sich Spuren des Pilzes am Schuh befinden, wodurch sich die Krankheit in andere Gebiete verteile. Die Tiere selbst wanderten nicht viel.