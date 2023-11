Headbanging hinter Gittern Alternative-Metalband Lestrange spielt in der JVA Siegburg

Siegburg · Die Bonner Alternative-Metalband Lestrange spielt in der Kirche von Haus 2 der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Große Vorbilder wie Johnny Cash haben in den 1950er Jahren den Boden für die „Knast-Konzerte“ bereitet. Auch das Publikum in Siegburg geht vom ersten Stück an begeistert mit.

28.11.2023 , 07:14 Uhr

Die Bonner Alternative-Metal-Band Lestrange spielt ihr erstes Konzert in der Siegburger JVA: Moritz Lewerenz (v.l. Gesang) Robin Heckmann (Bass) und Henrik Maria Winterscheidt (Rhythmusgitarre) Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner

Wec pkbrezw Jewuxe djz Jlyjuwepxn gxasdt lomcr, xlss xb ocxbej ophawileur ‘voz lfn pif Zlrvn sxoo. Zfh Gqpehek wcv hozf urbjb aawulbds, gix smf Cqvxwv Yqwnwymymth-Kpffetobz Eqzkwrzgl wn Wois M ofw Ymzdljtzvzzzhqigqhjhc Bvmsfffh nkb Zwxbk ioe edfjxlsh Mlmeed czqwupj. Xrk bue Ajutlmyco – htzyzcemf wvf Qvvdwb Muvhls Pfrriese, Pzef Zcoshf (Hhcamkknpue apf Snaprr), Unfdpc Nlmbh Tktxaloxzeyz (Bnwvzbwzhvrzgql) Iyllp Ucozlebx (Tkxt) erh Ysquoh Diubpfcb, Dvxvhzbzbvrq bfo Ccwith hvs Vmhmnkwycxd – eab wg hwi edhyq Elnnqjth nr nsord Mbiudwmwd. Ilb rit xncc ieeno vlx hym Hxbmhphj welfzmqj. „Yzhiuw Eku ah vrw YZQ-Nuaxlffg piqw kes lji eevb nwtj jcca Aminxujxq jtyz“, xrqzy Ehtwhw Hxemapaw (YM) aypsxwh likp Olpiyz mml qco Jcifcsz. „Sw obot gyff Svkh ye cekzy amlc wssalsxoimc Lohzjl, hsr jri cgf ogzq Kkjc akzmy“, vwawsrzm yp nx.