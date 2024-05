Heimat-Check in Siegburg Was denken die Siegburger über ihre Stadt?

Siegburg ist das Mittelzentrum des Rhein-Sieg-Kreises. Die flächenmäßig kleinste Kommune ist geprägt von der Abtei auf dem Michaelsberg, die schon von Weitem zu sehen ist. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, an die viele Relikte auch die Besucher immer wieder erinnern. Die Siegburgerinnen und Siegburger haben aber auch ganz alltägliche Probleme. So zieht es viele, vor allem junge Familien, zum Wohnen in die Stadt, was den Wohnraum knapp und teuer werden lässt, auch weil die Möglichkeiten, neue Wohnungen und Häuser zu bauen, begrenzt sind. Auch die Parkmöglichkeiten für Bewohner, Besucher und diejenigen, die hier arbeiten, sind ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt.