Helios Klinikum Defektes MRT-Gerät verursacht Großeinsatz in Siegburg

Siegburg · Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Nacht am Helios Klinikum in Siegburg im Einsatz. Die Notaufnahme wurde evakuiert und zeitweise geschlossen.

03.09.2024 , 07:10 Uhr

Gegen 2.35 Uhr am Dienstagmorgen alarmierten eine Brandmeldeanlage sowie zahlreiche Druckmelder im Siegburger Helios Klinikum die Feuerwehrwehr. Mit einem Großaufgebot rückten die Rettungskräfte aus. Aufgrund von mehreren Anrufen des Klinikpersonals wurde die Alarmstufe während der Anfahrt erhöht. Vor Ort wurde die Notaufnahme zunächst evakuiert und bis vier Uhr in den Morgenstunden komplett geschlossen. Zwei bettlägerige Patienten kamen in die Notaufnahmen nach Troisdorf und Beuel. Nach GA-Informationen berichteten einige Krankenhausangestellten von einem lauten Knall. Darauf folgte Rauchentwicklung am Gebäude. Die genaue Brandursache ermittelte die Siegburger Feuerwehr nach einer Stunde. Ein MRT-Gerät hatte sich offenbar nach einem technischen Defekt überhitzt und selbstständig abgeschaltet. Dabei wurde Helium über ein Abluftrohr nach außen geleitet, was zur Rauchentwicklung führte. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte und zehn Polizeibeamte vor Ort.

