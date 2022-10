Anklage vor Amtsgericht Siegburg : Haftstrafe für Fußtritt ins Gesicht im Hennefer Jugendpark

Siegburg/Hennef Zwei Männer mussten sich vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, während eines Streits um Drogen ihren Kontrahenten im Juli 2021 im Hennefer Jugendpark bewusstlos geschlagen und später noch getreten zu haben.

Lebensgefährdende Handlung

Feyerabend schloss sich den Ausführungen an, verhängte allerdings neben einem Anti-Gewalt-Training nur eine mildere Strafe von zwei Wochen Jugendarrest, „auch weil Sie zu dem stehen, was Sie gemacht haben“, so der Richter und fügte hinzu: „Seien Sie froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ein Tritt mit dieser Wucht an die Schläfe hätte auch tödlich enden können.“