Fall vor Gericht Hennefer betrog Immobilienbesitzer in mehr als 30 Fällen

Weil sie Immobilienbesitzer vorgespielt haben, eine Zwangsversteigerung gegen eine Zahlung von 326 Euro abwenden zu können, standen ein Hennefer und seine Geschäftspartnerin vor dem Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht. Der 56-Jährige und die 55-Jährige mussten sich in 32 Fällen wegen erwerbsmäßigen Betruges sowie in 30 wegen versuchten erwerbsmäßigen Betrugs verantworten. Nach einem Rechtsgespräch stellte Richter Ulrich Wilbrand in Abstimmung mit der Staatsanwältin die Verfahren gegen Zahlung von 20.000 Euro beim Hauptangeklagten und 3000 Euro bei seiner Geschäftspartnerin ein.