Verurteilung vor dem Schöffengericht : Hennefer und Troisdorfer verantworten sich wegen bandenmäßigen Computerbetrugs

Siegburg/Hennef/Troisdorf Sie bestellten online Waren für 30.000 Euro. Der Bezahlung wollten sie mit gestohlenen Nutzerdaten entgehen. Das Vorgehen der Angeklagten aus Hennef und Troisdorf habe nicht zu großem Reichtum geführt, stellte der vorsitzende Richter vor der Verurteilung fest.

Zwei Angeklagte aus Hennef und Troisdorf mussten sich am Dienstag vor dem Schöffengericht in Siegburg verantworten. Der Vorwurf: bandenmäßiger Computerbetrug. In den Jahren 2015 und 2016 bestellten die 27-jährigen Angeklagten 77 Mal Waren mit gestohlenen oder gefälschten Nutzerdaten im Internet. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von 6719 Euro. Ein weiterer Angeklagter erschien aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verhandlung. Der Prozess gegen ihn wird gesondert nachgeholt.