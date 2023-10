Fahrradparken in Siegburg Hier können Radfahrer ihr Zweirad sicher abstellen

Der Trend hin zu E-Bikes und Pedelecs ist ungebrochen. Immer mehr Radfahrer investieren laut Handelsverband Zweirad in ein Rad mit elektrischer Unterstützung. Deren Besitzerinnen und Besitzer wollen ihre teuren Fahrräder sicher abstellen. An Möglichkeiten daran mangelt es vielerorts jedoch. Die Stadt Siegburg hat in der Neuen Poststraße vier Fahrradboxen aufstellen lassen, um dem Problem entgegenzuwirken. Radfahrer können mit einer App die Boxen für zwei Euro am Tag mieten. Nachdem sie sich registriert haben, bezahlen sie per Kreditkarte oder PayPal.