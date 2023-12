Hochwasser an der Sieg geht zurück Hochwasserbarriere in Buisdorf drohte, instabil zu werden

Die Pegel der Sieg sinken wieder, die Leitstelle im Siegburger spricht am Mittwoch davon, dass sich Lage langsam entspannt. Dennoch sind die Einsatzkräfte weiter im Einsatz – inzwischen vor allem, um Grundwasser aus Kellern zu pumpen. In Sankt Augustin Buisdorf setzten sich etwa an der Unterführung der A3 Technisches Hilfswerk (THW) und Feuerwehr gemeinsam für den Hochwasserschutz ein. In Siegburg bleibt die Tiefgarage am Kreishaus wegen Überflutung bis auf Weiteres gesperrt. Und an der Bergheimer Siegfähre warten die Pächter auf den Moment, an dem sie mit dem Aufräumen beginnen müssen.