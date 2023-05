„Host Towns“ für Special Olympics im Rhein-Sieg-Kreis Gastgeberstädte mit spannendem Programm für Sportler aus aller Welt

Am 13. Juni ist der kommunale Tag des Programms. Den Athleten wird die Kommune und ihre Umgebung gezeigt. In Troisdorf finden am 13. Juni die Bundesjugendspiele statt, an denen die Gäste teilnehmen. Anschließend geht es für die Delegation aus Uganda auf das Begegnungsfest „Hennef meets Uganda“. Das Fest ist öffentlich und barrierefrei gestaltet, so dass alle Menschen teilnehmen können. Es soll auch einen Gebärdendolmetscher geben, so Bürgermeister Mario Dahm. In Lohmar und Siegburg erwartet die Brasilianer eine Mischung aus Kultur und Natur. Vom Stadtmuseum und der Servatiuskirche in Siegburg führt der Weg nach Lohmar ins Aggertal, Gammersbachtal und ans Schloss Auel.