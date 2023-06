Uraufführung in Siegburg Humperdinck immer wieder neu begegnen

Am Sonntag, dem 11. Juni 2023 ergibt sich eine solche Gelegenheit: Der Musikwissenschaftler und Humperdinck-Experte Christian Ubber hat in den vergangenen Jahren einer Vielzahl an Humperdinck-Werken ediert und ihnen zur Drucklegung verholfen. Nun freut er sich über die Aufführung des von ihm herausgegebenen, frühesten überlieferten Werkes Humperdincks. Es ist die Konzertouvertüre zu einer verschollenen Oper, die der Komponist als 16-Jähriger schrieb und nach seinem Abitur bei seiner Bewerbung am Kölner Konservatorium vorstellte. „Aller Ehren wert“ soll der Kommentar des Direktors Ferdinand Hiller nach Einsicht in das Manuskript gelautet haben. Engelbert machte damals auf den Wunsch seines Vaters eine Ausbildung zum Bauzeichner in Siegburg und war sich unsicher, ob er seinen Traumberuf noch angehen sollte. „Wem denn sonst, wenn nicht Ihnen?“, habe Hiller dann aber auf die Frage geantwortet, ob er ihm zu einer Musikerlaufbahn raten könne.