Internationaler Museumstag in Siegburg Humperdincks Geburtshaus wartet mit Neuerungen auf

Auch Besucher Stefan Apfelbaum schaute sich dort ein wenig um. „Ich lebe zwar seit 23 Jahren in Siegburg, aber das Museum zu Siegburgs Stadtgeschichte habe ich erst im Laufe der vergangenen Jahre richtig entdeckt“, sagt der Unternehmensberater. „Vor zehn Jahren habe ich beispielsweise über die Keramikgeschichte der Stadt noch nicht viel gewusst“. Für Museumsleiterin Gundula Caspary ist es die Vielfalt, die das Stadtmuseum ausmacht. „Das Museum ist für mich ein wichtiges Zentrum für Bildung in all ihren Facetten“, sagt Caspary. Auf vier Ebenen und einer Fläche von 2000 Quadratmetern dokumentiert die Dauerausstellung des kunst-und kulturhistorischen Museums mit zahlreichen Exponaten Siegburgs Stadtgeschichte von der Frühzeit bis in die Gegenwart. "Die Dauerausstellung wird kontinuierlich angepasst und regelmäßig umgebaut", erklärt Caspary.