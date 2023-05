Boden musste entfernt werden Illegal entsorgter Ölkanister sorgt für THW-Einsatz in Siegburg

Am Dienstagnachmittag ist bei Mäharbeiten an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg ein illegal entsorgter Kanister mit Öl zerstört und das Öl auf dem Erdreich verteilt worden. Wie Ralf Beyer, Leiter der Grünflächenabteilung des Baubetriebsamtes Siegburg mitteilt, lag der Kanister versteckt im Gebüsch und konnte vom Fahrer nicht gesehen werden.