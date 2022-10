Ruhestörung in Siegburg und Lohmar : Polizei löst illegale Rave-Party nahe des Friedwalds auf

Mehrere Anwohner beschwerten sich über Lärm. Foto: dpa/Fabian Strauch

Siegburg Am Sonntagmorgen haben sich mehrere Anwohner in Siegburg über zu laute Musik beschwert. Diese kam wohl von einer illegalen Party nahe des Friedwalds in Lohmar. Wegen Verdachtes auf Störung der Totenruhe leitet die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.



In der Nacht zu Sonntag gegen 3.40 Uhr haben sich mehrere Anwohner der Josef-Bethan-Straße in Siegburg über laute Musik beschwert. Die Polizei traf vor Ort auf Passanten, die die Ursache der Lärmstörung zunächst nicht finden konnten.

Der Lärm kam wohl aus dem naheliegenden Waldgebiet in Lohmar im Bereich des Talweges. Polizeibeamte trafen schließlich an einer Holzhütte nahe des Friedwaldes auf etwa 50-60 Personen, die teilweise die Flucht ergriffen.

Vor Ort fanden die Beamten ein Pavillon, ein Mischpult, mehrere Lautsprecherboxen und Lichterketten. Die Elektrogeräte wurden mit einem Aggregat betrieben.

Ein 21-Jähriger gab sich als Veranstalter zu erkennen und kümmerte sich sofort um den Abbau sowie um die Müllentsorgung.