Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2024 Im Fokus stehen Menschen mit sozialem Engagement

Das Ehrenamt ist die tragende Säule der Gemeinschaft, denn unsere Zivilgesellschaft lebt von einem lebendigen bürgerschaftlichen Einsatz. Egal, ob in Sport- und Traditionsvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Initiativen oder Interessengruppen: Wer sich ehrenamtlich einbringen will, hat unzählige Möglichkeiten, die eigene Freizeit in das Gemeinwohl zu investieren. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ist die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs des Rhein-Sieg-Kreises 2024 gewidmet. 36 Autorinnen und Autoren berichten in 35 Beiträgen über ehrenamtliches Engagement beispielsweise in Dorfgemeinschaften, bei den Rettungsdiensten oder nach der Flutkatastrophe 2021. Landrat Sebastian Schuster, Kulturdezernent Thomas Wagner und Redaktionsleiterin Alexandra Lingk stellten am Montag die druckfrische Ausgabe mit dem Titel „Ehrenamt im Rhein-Sieg-Kreis – Von Engagement und Zusammenhalt“ im Kreishaus vor.