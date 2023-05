Stadtentwicklung in Siegburg Im Haufeld stehen mehrere Baustellen an

Es braucht schon mehr als einen Blick, um sich in dem Modell zurecht zu finden. „Das ist die neue Turnhalle für das Gymnasium Alleestraße“, gibt André Kuchheuser, Vorstand der Siegburger Stadtbetriebe AöR, eine Orientierung auf den von weißen Gebäuden in unterschiedlichen Höhen geprägten Miniaturansicht des Haufelds. Hinter der Turnhalle liegen drei große Gebäude, in denen insgesamt 125 Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen sollen. Das Modell in Kuchheusers Büro vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie das Areal zwischen Wilhelmstraße und Bahnlinie in Zukunft aussehen könnte. Gleich an mehreren Stellen planen die Stadtbetriebe aktuell erste Projekte. Die bezeichnet Kuchheuser als Initialzündung für den Masterplan Haufeld: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn die ersten Bauarbeiten beginnen, wird das weitere Investoren anziehen.“