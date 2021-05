Kostenpflichtiger Inhalt: Impftermine in der Region : „Wir raten dringend davon ab, zu drängeln“

Der Andrang bei den Hausärzten ist groß, immer mehr Menschen wollen sich zeitnah impfen lassen. (Symoblfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Impf-Reihenfolge wird auch in NRW zum 7. Juni aufgehoben. Doch schon jetzt ist der Andrang in den Praxen der Region groß. Was die Impfärztin der Kassenärztlichen Vereinigung nun rät.