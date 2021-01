Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis : Mehr als 40.000 Briefe an Über-80-Jährige verschickt

Rhein-Sieg-Kreis Landrat Schuster begrüßt die Eckpfeiler einer Langfriststrategie des Expertenrats. Die Neuinfektionen sind seit dem Lockdown auf einem Tiefstand.

Es geht los mit dem allgemeinen Impfen. Am Dienstag sind 41 207 Briefe rausgegangen – an alle über 80-Jährigen im Rhein-Sieg-Kreis, die zu Hause leben und nicht in einer der Einrichtungen. In dem Umschlag befindet sich neben einem Anschreiben von Landrat Sebastian Schuster auch ein Brief von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann, in dem auch alle wichtigen Informationen zur Terminvergabe und zum Ablauf im Impfzentrum in der Asklepios-Kinderklinik in Sankt Augustin zusammengefasst sind. Zudem liegt eine Anfahrtsbeschreibung bei.